Aversa, pusher con foglio di via sorpreso a spacciare

Era da alcuni giorni che i carabinieri della stazione di Aversa, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, avevano incrementato i passaggi in piazza Vittorio Emanuele e vie limitrofe perché a conoscenza della presenza, in quella zona, di alcuni spacciatori. A finire in manette è stato un 35enne di Sant’Arpino che, nella serata di ieri, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine perché già colpito da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Aversa, è stato sorpreso a cedere della sostanza stupefacente in cambio di denaro a due cittadini nordafricani che, ad avvenuto scambio, sono riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce.

Il pusher, immediatamente bloccato dai carabinieri è stato sottoposto a perquisizione personale a seguito della quale è stato trovato in possesso di 6 involucri termosigillati contenenti 8,83 grammi di hashish e della somma in contanti di 85 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio.

L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito direttissimo.