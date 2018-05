Avvelenò coppia a cena: in aula il prof assassino

Mercoledì 2 Maggio 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 18:53

Sant'Arpino. L’appuntamento è fissato per il 18 maggio alle ore 9 e 30. E nell’aula del tribunale di Venezia, durante l’udienza preliminare, ci saranno anche il padre e la sorella di Biagio Buonomo junior, l’ingegnere trentunenne di Sant’Arpino, avvelenato e ucciso dal prof d’inglese Stefano Perale nel giugno del 2017, a Chirignano. Il prof è imputato per duplice omicidio. Una storia scioccante, a tratti mostruosa quella in cui rimase «incastrato» Biagio, professionista della Desà Engineering srl di Napoli, per quattro mesi - tra il 2016 e il 2017 - con base negli uffici di Marcon, in Veneto. Era un ragazzo con sogni e ambizioni, come lo ricordano a Caserta. Nella serenissima Venezia trovò l’amore, ma anche la morte. Biagio era un ex studente del liceo «Diaz» di Caserta. Sul posto di lavoro aveva conosciuto la bella Anastasia, russa, laureata a Mosca in Scienze dell’economia, rimasta incinta e uccisa con il suo bambino in grembo di appena 20 settimane. Ad ammazzare lei e Biagio, fu il prof cinquantenne che aveva perso la testa per Anastasia.I giudici del tribunale di Venezia hanno disposto l’udienza preliminare del professore-assassino il 18 maggio. Cinquantuno anni, un passato con punti ancora inesplorati, ma con qualche problema di comportamento: questo era Stefano Perale prima di innamorarsi pazzamente di Anastasia Skarurova. Per i magistrati aveva pianificato l’omicidio della trentenne e del suo ragazzo, già nell’ottobre del 2016, quando venne a conoscenza della storia fra lei e Biagio. Così, invitò la coppia a cena nella sua casa di Chirignago. In un calice con del vino mescolò un farmaco, il Zolpidem, un sedativo con azione ipnotica, prima di cenare. Fu a quel punto che i due ragazzi persero i sensi. Il prof compresse la bocca di Anastasia con un tovagliolo imbevuto con cloroformio. Cercò di fare lo stesso con Biagio, ma il giovane ingegnere si dimenò a tal punto da far perdere la pazienza all’assassino che, impugnando un tubo di ferro, lo finì colpendolo in testa. Non contento, abusò del cadavere di Anastasia con rapporto orale e completo. Durante l’abuso continuava a urlare contro la ragazza, esanime. Il cadavere di Biagio era poco distante. L’abuso, per i magistrati, è stato letto come una «punizione» nei confronti di Anastasia per essere rimasta incinta di un altro uomo. I giudici stanno cercando di capire cosa è balenato nella mente dell’uomo. È stata infatti depositata una richiesta d’integrazione d’indagine sulle condizioni psichiche.Per Anastasia si costituirà parte civile l’ex marito, attraverso il legale Monica Marchi. Mentre i genitori di Biagio e la sorella sono rappresentati in udienza dall’avvocato Raffaele Costanzo.Biagio e Anastasia, ora, sono sepolti nella stessa tomba nel cimitero di Sant'Arpino. Per volontà delle famiglie. Uniti nella vita, uniti nella morte.