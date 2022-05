Sessa Aurunca, il Comune istituisce le strisce blu a Baia Domizia

Ufficializzata la decisione dell’amministrazione di Sessa Aurunca di introdurre la sosta a pagamento a Baia Domizia. I parcheggi, sia nella zona che rientra nel territorio di Cellole che in quella amministrata da Sessa Aurunca, saranno quindi a pagamento. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Di Iorio ha deciso di organizzare il servizio di sosta a pagamento per 3 anni. La sosta a pagamento sarà in vigore tutti i giorni dalle 8 alle 24 dall’1 giugno al 30 settembre, ovvero nei mesi estivi.

Su tutto il territorio di Sessa Aurunca saranno in totale 2.338 gli stalli blu, a cui si aggiungono 60 stalli gialli. Il numero di stalli bianchi invece non è ancora quantificato. In particolare a Baia Domizia sono previsti 990 stalli blu, cui si aggiungono 22 gialli.

Le strade interessate dal provvedimento sono: via del Timo, viale dei Bossi (tra la spiaggia e Parco Diamante), viale dei Bossi lato mare, viale dei Lecci – piazza dei Lecci, lato spiaggia – viale dei Lecci direzione mare – piazzale dei Lecci, dietro all’edicola, viale dei Pini – area parcheggio viale dei Pini, esclusa l’area supermercato, via dei Salici – area parcheggio via dei Salici, via del Roveto, via del Mirto, viale dei Tamerici, via dei Pioppi, strada presso ufficio postale, tra via Oleandri e via dei Bossi, Parco Diamante, via delle Mimose, via delle Azalee, via dei Gerani, via dei Ciclamini, via dei Tulipani, via delle Rose, via del Giglio, piazza Paradiso.

Per Baia Domizia è prevista la tariffa di 1,50 euro per la prima ora e le successive. L'abbonamento giornaliero avrà invece un costo di 8 euro. Previsti abbonamenti agevolati per i residenti, i domiciliati e per chi ha attività lavorativa (non valido per Baia Domizia e centro storico). Invece per i non residenti è previsto un abbonamento mensile di 60 euro e uno trimestrale di 150 euro.