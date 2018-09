Paura a Capua, incendio all'ex bar «Modì»

Sabato 22 Settembre 2018, 22:45

Per circostanze ancora da chiarire, è andato a fuoco - in serata - un noto bar in località Porta Roma. Interessato dall’incendio l’ex «Modì», frequentato soprattutto dai militari della vicina caserma Salomone e dai residenti del posto. Il fragore delle fiamme, accompagnato da un fumo scuro e denso, ha creato non poca apprensione tra i pedoni e gli automobilisti in transito.Fortunatamente non ci sono stati feriti, al di là di una leggera ustione di un dipendente, ma la clientela ha dovuto immediatamente abbandonare i locali lambiti dal fuoco. Sul luogo, sono giunti repentinamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che sono riusciti a domare le fiamme nel giro di pochi minuti. Circa le cause dell’incendio, viene mantenuto tuttora il massimo riserbo anche se l’ipotesi più accreditata resta quella accidentale. In ogni caso, non sono escluse altre piste investigative al vaglio dei carabinieri della compagnia di Capua. La concitazione di quegli attimi e la curiosità di tante persone accorse sul posto, hanno causato - per gli inevitabili assembramenti - leggeri incolonnamenti sull’Appia, soprattutto a ridosso dell’intersezione con via Brezza. Disagi particolari alla viabilità, tuttavia, non ci sono stati.