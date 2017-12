«Sfruttamento della prostituzione», assolti i titolari dell'hotel

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 23:54 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 23:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano stati accusati nel 2012 di sfruttamento della prostituzione, ieri sono stati assolti. Si tratta dei fratelli Antonio e Pasquale Maisto, originari di Giugliano in Campania, ma residenti a Castelvolturno, titolari di un rinomato hotel a Castelvolturno, difesi dall'avvocato Ferdinando Letizia. Ieri sera, il collegio di giudici della sezione B del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Roberta Carotenuto, ha assolto i due titolari e gestori del resort «Il giardino degli dei», perchè il fatto non sussiste.I due imprenditori erano stati arrestati dagli agenti del commissariato di Castelvolturno nel 2012 per favoreggiamento (poi per loro era stato disposto l'obbligo di dimora), ma dopo una serie di testimonianze - gli ultimi testi del pubblico ministero e della difesa sono stati ascoltati ieri - è stata emessa la sentenza a favore dei due fratelli.