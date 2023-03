Usura ai danni del gestore di rivendita tabacchi, tre condanne a Raviscanina

La denuncia coraggiosa del titolare di una tabaccheria ha svelato un giro di «prestiti a strozzo» a Raviscanina, un paese dell'alto casertano considerato tranquillo e avulso da dinamiche criminali. Era successo un anno fa, circa. Oggi si è concluso il processo per usura a carico di Elvio Luigi D'.A., Andrea R. e Varatta Giovanni V. Il reato sarebbe stato commesso dai tre nei confronti di un imprenditore di Raviscanina, titolare di una ricevitoria e rivendita di tabacchi. La terza sezione del collegio C del tribunale di Santa Maria Capua Vetere - presidente Giuseppe Meccariello - ha emesso la condanna a 3 anni e 9 mesi per Alvio Luigi e Andrea e a 2 anni per Giovanni V. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Gianluca Giordano, Giovanni Plomitallo e Andrea Balletta.