Superbonus 110%, la verità di Agostino Santillo

E' stato un dialogo con il pubblico quello che Agostino Santillo, ingegnere e deputato della Repubblica, ha riservato al Circolo dei Lettori di Capua e Mater Bistrot per presentare il suo libro “Superbonus 110% tutta la verità” (GFE).

L'appuntamento rientra nel calendario del Capua il Luogo della Lingua, il festival che tutto l'anno da quasi vent'anni promuove i linguaggi della cultura nella città del Placito Capuano.

L'incontro, moderato dall'avvocato Domenico Eugenio Crispino, è entrato nel merito della misura di incentivazione edilizia introdotta nel 2020 dal governo Conte II che, seppure lodata dall'Europa quale rivoluzione ecologica, politica ed economica necessaria e senza precedenti in Italia, è stata avversata dal governo Draghi prima e Meloni poi.

«Il Superbonus - ha spiegato Santillo - è stato un volano economico ed occupazionale che ha reso possibile realizzare lavori edili per tutelare l'ambiente, migliorare il decoro urbano, efficientare energeticamente le nostre abitazioni e renderle più sicure in caso di eventi sismici.Ha dato tanti risultati in termini occupazionali con quasi un milione di posti di lavoro.

Il rilancio del Pil, che ha registrato il +12% nel 2021 - 2022, è dovuto principalmente al Superbonus e al meccanismo della cessione dei crediti d'imposta. Senza dimenticare i risultati ambientali, con il risparmio di miliardi di metri cubi di gas.Ma è comunque avversato dall’Europa dell’austerità e dal Governo delle Banche perché con la circolazione dei crediti d’imposta genera concorrenza alla moneta corrente, e questo non è piaciuto».

Con il vice presidente Campania ALA - Sindacato Ingegneri e Architetti liberi professionisti Raffaele de Rosa e con il presidente GG ANCE CasertaPaolo Guttoriello, sono stati affrontati i temi complessi che il libro di Agostino Santillo affronta con un linguaggio semplice e diretto al grande pubblico.

«Ho cercato di andare al cuore del lettore per spiegare perché e da chi il Superbonus 110% è stato avversato, come riprendere questa rivoluzione ecologica, politica ed economica, quali le vie di uscita,e quali i risultati che ancora dobbiamo sperare di avere.

L’Italia è un paese vulnerabile dal punto di vista idrogeologico, e se non si dà la possibilità a tutti di mettere la propria casa in sicurezza, allora avremo soltanto più danni in futuro.Invece dobbiamo prevenire la rotta, e se c’è un risultato sicuro che il Super Bonus ha ottenuto è proprio quello di aver alimentato la cultura della prevenzione in Italia».

E sui linguaggi che la politica deve adottare per riannodare il dialogo con i cittadini, Agostino Santillo non ha dubbi: «Bisogna abbandonare tecnicismi e politichese e parlare facile. E' necessario soprattutto parlare ai giovani, formarli alla cultura della prevenzione. Solo così conteremo meno morti in un Paese ad alto rischio idrogeologico. Spero di scrivere un altro libro, quello in cui raccontare i risultati ambientali ed economici raggiunti».