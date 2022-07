NAStartUp, nuovo appuntamento con Camisani, Calzolari e Soldavini

Marco Camisani Calzolari, tech evangelist e inviato del programma «Striscia La Notizia», è solo uno degli ospiti di punta di «StartupPlay», l’evento gratuito che racconta l’innovazione in streaming, ideato dalla community di NAStartUp. A fare un punto sull’ecosistema italiano delle startup, ci saranno anche giornalisti e autori, come Pierangelo Soldavini. E da Londra è atteso l’intervento di Simone Cimminelli di «Club degli Investitori», un’associazione no profit che riunisce 200 angel investor in Italia come in altre nazioni del mondo. L’evento andrà in onda in streaming e sarà visibile a questo link www.nastartup.it/play La trasmissione dello StartUpPlay, per la SummerEdition, sarà al Porto di Napoli dal partner «Alilauro Volaviamare». Per l’occasione grazie a Salvatore Lauro si avvierà un evento gratuito e in presenza sulla BlueEconomy 4.0 «Abbiamo sempre voluto, evento dopo evento, alzare l’asticella per puntare i riflettori su ospiti di prestigio internazionale e contenuti di valore.

Gli interventi di quest’evento e anche la qualità delle startup che si presenteranno, testimoniano bene l’idea di non accontentarci e l’accelerazione nel tempo che vogliamo per la nostra community che ci rende tutti orgogliosi», spiega Antonio Prigiobbo, driver e founder di «NAStartUp». Innovazioni nel fintech e nel delivery del vino Tanti i progetti nella sezione Startup intercettati dall’acceleratrice e advisor, Brigida Ardolino. Da Milano ci sarà l’intervento di Francesco Magro, Ceo di «Winelivery», un servizio di consegna di vino, alcolici, ghiaccio e soft drink, che nel 2020 si è guadagnato il primo posto nella classifica annuale «Leader della crescita». Dmitry Pishchalin startupper seriale di origine russa e europeo d’adozione,, racconta la sua fintech, «PagaPresto», che automatizza la procedura della richiesta di anticipo dello stipendio, promettendo di ottenere l’accredito sul conto bancario entro 24 ore. Offrire la possibilità alle persone di adottare gli ulivi pugliesi per ricevere a casa l’olio prodotto: questa è l’idea della startup pugliese,«Adopt Me Italy», presentata da Antonio Vaccariello. Infine, nel mondo della data analysis e della cultura opera ArtWare, startup napoletana presentata da Gianluigi De Lucia che ha lanciato una soluzione per raccogliere dati dei visitatori di un museo e rendere l’esperienza della visita più coinvolgente.

Nel suo intervento da Londra, Marco Camisani Calzolari, evidenzierà le sfide del tech italiano e quali sono le opportunità di mercato da cogliere oggi per fare impresa. Simone Cimminelli e il potenziale delle startup italiane «Angel investor», nel suo intervento, Simone Cimminelli parlerà della crescita dell’ecosistema italiano e dei casi di successo che stanno avendo un grosso potere emulativo, invitando manager e dipendenti a mettersi in proprio, lanciando innovazioni. Doppio appuntamento con la rubrica ReadyInnovation Nella rubrica «ReadyInnovation», curata dal giornalista e imprenditore Giancarlo Donadio, sono due i libri protagonisti. Uno è «Ceo Factor»: la leadership gentile dei nuovi imprenditori. Racconteranno il libro gli autori: il giornalista Pierangelo Soldavini, vicecaporedattore «Nòva24» presso «Il Sole 24 Ore» e del manager Frank Pagano. Il secondo è «Fare Startup» in Italia: Consigli e takeaways per mettere in moto e far funzionare una startup in Italia” del già citato Francesco Magri, co-founder e Ceo della startup Winelivery. Una gelateria sociale Nella sua consueta rubrica sulla social innovation, Fabio Bruno, ideatore del podcast sull’innovazione StartMeUp, intervisterà Antonio Capoccia della Fondazione di Comunità del Salento che presenterà uno dei suoi progetti: Defriscu, una gelateria sociale e «inclusiva» che impiega persone con un passato di difficoltà e disagi.