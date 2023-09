Diletta Leotta, la figlia neonata Aria vegliata dal cagnolino Lillo: «Fratello maggiore»

Diletta Leotta è diventata mamma della sua piccola Aria alcune settimane fa, il giorno del suo compleanno, precisamente il 16 agosto. La conduttrice sportiva di Dazn è al settimo cielo ed è anche una mamma molto premurosa che non mostra troppo della sua piccolina sui social. Quando condivide qualche storia, però, è sempre tutto molto tenero. Nell'ultimo video che ha pubblicato, filma il cagnolino Lillo che fa "la guardia" alla neonata.

Diletta Leotta è felicissima di essere diventata mamma o, almeno, questo è ciò che traspare dalle foto e dai video che posta sul proprio profilo Instagram. La conduttrice si sta godendo al massimo i primi giorni con sua figlia e, così, sta facendo anche il cagnolino Lillo che è davvero molto premuroso nei confronti di Diletta e di Aria: l'amico a quattro zampe è sempre con loro, non le lascia mai.

Nell'ultima storia postata da Diletta, il volpino è sul divano e controlla con sguardo vigile la bambina che, nel frattempo, emette teneri versetti, quelli tipici dei neonati.

La conduttrice scrive: «Fratello maggiore», aggiungendo un emoticon con i cuoricini a corredo del video.

Diletta Leotta e la piccola Aria

Diletta Leotta, nonostante di solito sia molto attiva sui social, in questo periodo non sta pubblicando contenuti con la stessa frequenza di prima. I suoi fan, però, non si preoccupano più di tanto perché tutti sanno che si sta godendo questi giorni magici con la sua Aria che hanno cambiato per sempre la sua vita.