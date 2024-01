Al Parco Verde si promuove la cultura, Mazzi: «Crediamo molto nel progetto del coro»

Al Parco Verde scende in campo la Cultura. Questa mattina, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, è stato a Caivano per il sopralluogo che anticipa il progetto del “Piccolo coro di Caivano”, promosso in collaborazione con Antoniano-Opere Francescane.

L’incontro è avvenuto da don Maurizio Patriciello, nella chiesa del rione. Presenti anche Fra’ Giampaolo Cavalli, Direttore di Antoniano-Opere Francescane; Fabio Ciciliano, Commissario straordinario di Governo per Caivano, e il capitano Antonio Maria Cavallo alla guida della compagnia locale.

Il Sottosegretario ha ribadito l’importanza del progetto: «Oggi, sono più in veste tecnico-operativa che in qualità di Sottosegretario politico.

Per arrivare a questo coro, ci sarà un lavoro che verrà fatto con tutte le famiglie di Caivano. Noi crediamo, come Ministero della Cultura, molto nel progetto dei cori perché insegnano la disciplina e ai bambini a stare insieme».

Il cambiamento è evidente nel Parco Verde. Don Maurizio Patriciello ha aggiunto: «Dall'inizio di settembre sta succedendo qualcosa di importante, questo è sotto gli occhi di tutti. Le famiglie perbene sono contente. Logicamente, tutto quello che succede non fa piacere ai delinquenti che vivono nell'illegalità».

Altre buone notizie sono in arrivo per Caivano, come anticipato dal commissario Ciciliano. In coincidenza con la chiusura estiva delle scuole, infatti, il centro Delphinia potrebbe essere operativo in modo da renderlo disponibile alla comunità.

L’incontro è, poi, proseguito con una riunione tecnica alla scuola di teatro ‘Dietro le quinte’, tra i luoghi individuati per la sede del “Piccolo Coro di Caivano”.