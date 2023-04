Scudetto Napoli, a Portici spunta il Vesuvio azzurro

Gli omaggi al Napoli di Spalletti non si arrestano in città e neppure in provincia. L'ultima trovata arriva direttamente da Portici, tra i Comuni più importanti della zona vesuviana: al centro di piazza San Ciro - luogo strategico, arteria principale della cittadina - è spuntata ieri la rappresentazione di un Vesuvio tutto azzurro, con al centro un cartonato di Diego Armando Maradona e uno scudetto tricolore, con ovviamente il numero 3.

L'opera d'arte è stata realizzata da alcuni tifosi porticesi in vista di Napoli-Milan che si giocherà questa sera.