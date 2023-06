Dorita Delle Donne, valori sballati e terapia anticancro rimandata

Novità poco felici per Dorita Delle Donne. La giovane stabiese che vive a Londra e combatte contro il cancro è diventata testimonial di un racconto social sulla sua battaglia per la vita. Alti e bassi, sorrisi e lacrime, che però non le fanno perdere il sorriso che incoraggia chi come lei vive giorno per giorno.

«Lunga giornata in ospedale - scrive Dorita - esame del sangue fatto, Ct scan fatto, appuntamento con l'oncologa fatto….

ma ci sono delle novitá poco piacevoli. I valori del fegato sono troppo alti e la terapia di oggi non si può fare. La prossima settimana si ritorna a fare un altro prelievo e se i valori sono scesi si può procedere con la terapia».

E poi continua il suo racconto. «La paura é che non siano alti per via della terapia che il fegato fatica a smaltire, ma per via delle metastasi, ma questo lo scoprirò appena arrivano i risultati dello scan fatto quest’oggi. Un altro aggiornamento riguarda ipotesi future. A me piace sempre pensare positivo e ho dunque chiesto “ma se dovessero risultare 1-2 scan puliti, prima o poi, potremmo fermare le terapie e fare solo controlli?. La risposta è stata purtroppo negativa e nel mio caso essendo metastatico le terapie servono proprio a tenere sotto controllo il tumore e se fermassimo le terapie rischieremmo nuove metastasi in altri organi rispetto a quelli giá colpiti. Adesso si rientra a casa, ma ricordatevi dove c’è paura, non c’è felicità, e soprattutto manteniamo sempre il sorriso».