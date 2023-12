Napoli Est, velocità eccessiva a Ponticelli: arrivano gli attraversamenti rialzati

Al via nuove misure contro la velocità eccessiva di chi guida e per proteggere i pedoni. Si interviene in via Mario Palermo, arteria fondamentale di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli, più volte al centro di spettacolari incidenti.

Lungo la strada saranno installati sei attraversamenti rialzati con il duplice obiettivo di favorire il passaggio dei pedoni e di ridurre la velocità dei veicoli. In particolare, si realizzano "tappeti" in conglomerato bituminoso negli incroci con via Provinciale Botteghelle e con via Molino Fellapane. Questi sostituiscono i vecchi "dossi" rimossi nel corso dei recenti lavori di rifacimento della carreggiata realizzati in primavera con le risorse di Città Metropolitana in vista del passaggio in zona del Giro d'Italia. La Municipalità di Napoli Est ha prontamente evidenziato la necessità di dissuasori contro l'eccessiva velocità con cui molti autisti impegnano la strada che collega due punti di via Argine attraversando la zona del quartiere nota come 'Porchiano'. L'arteria è quotidianamente attraversata da migliaia di veicoli, specie mezzi pesanti, che si spostano da e verso il Centro città, Volla e i paesi del Vesuviano.

Le difficili condizioni di sicurezza sono state appurate nel corso di sopralluoghi da parte degli amministratori municipali e dei tecnici di Palazzo San Giacomo che hanno redatto un documento sottoposto alla prefettura e ai vari organi competenti così da ottenere i diversi pareri e, in particolare, per evitare che i nuovi attraversamenti rialzati possano pregiudicare l'attività delle forze dell'ordine e dei veicoli per il soccorso. Ottenuto il via libera dall'osservatorio si potrà procedere con il progetto che costa oltre 31mila euro. I fondi trovano copertura nel contratto per il servizio di gestione della segnaletica stradale con l'azienda comunale ANM Napoli che poserà i sei attraversamenti per una superficie totale di 376 metri quadrati.

Le misure per una maggiore sicurezza sulla strada di Ponticelli sono state adottate dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi su proposta dell'assessore alle infrastrutture Edoardo Cosenza e dell'assessore alla polizia municipale Antonio De Iesu.

Tali attraversamenti sono stati già realizzati in altre strade cittadine in risposta a situazioni particolarmente critiche per la sicurezza pubblica.