Napoli Est, team di esperti per accelerare la progettazione di Taverna del Ferro

Tempi stretti per rigenerare l'ampia area di Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, dove è previsto l'abbattimento del cosiddetto Bronx e la costruzione di nuove case insieme a servizi e spazi verdi. Una vera e propria sfida per restituire spazi sicuri e decorosi a centinaia di famiglie e opportunità al popoloso quartiere dopo anni di degrado e abbandono.

Il Comune di Napoli, che beneficia di importanti finanziamenti, sta portando avanti la progettazione dell'intervento di rigenerazione urbana. In particolare, per accelerare le attività e per sostenere il gruppo di dipendenti comunali che lavorano al piano Palazzo San Giacomo ha affidato all'esterno il servizio di ingegneria e architettura utile alla progettazione definitiva di quattro edifici residenziali. Si parte dai progetti di fattibilità tecnico-economica approvati dalla giunta Manfredi ad agosto scorso per un totale di 106 milioni e mezzo di euro finanziati dal PNRR e dal PON Metro Plus 21-27.





La complessità dell'intervento ha portato l'amministrazione comunale ed affidare all'esterno, per un totale di 170mila euro, anche i servizi di supporto organizzativo. «Si tratta di una sfida molto ambiziosa soprattutto se si considerano le interrelazioni di progettualità diverse [...] le cui milestone sono, non solo imminenti, ma anche molto ravvicinate tra loro», si legge negli atti nel quali si evidenzia che «l’obiettivo di rigenerare un territorio particolarmente vulnerabile verso una realtà sostenibile non può prescindere da una serie di vincoli normativi e scadenze improrogabili, che ne condizionano il reale raggiungimento».

Per tale motivo un team di project manager e consulenti si occuperà di gestire i processi amministrativi e il monitoraggio delle attività del terzo settore e, in particolare, la valutazione di impatto sociale sulle attività di co-progettazione.

Diverse le attività previste: analisi del contesto, scelta degli obiettivi strategici, audit organizzativo, diagnosi delle criticità, supporto all’utilizzo di strumenti digitali, attività formativa, eccetera.

I due blocchi di palazzine popolari del Bronx lasceranno spazio a nuove abitazioni e servizi per residenti e territorio: piste ciclabili, parcheggi pubblici, playground, campetti e aree attrezzate per l’attività fisica. Ma anche orti, frutteti, un "rain-garden" e numerosi spazi verdi. Entro il 2026, dunque, Taverna del Ferro sarà completamente trasformata.