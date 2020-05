Coronavirus a Napoli: al mercatino di Antignano la protesta dei lavorarori: «Fateci riaprire»

Sit in di protesta dei «Mercatali di Napoli» nel mercatino di Antignano, quartiere Vomero. I lavoratori chiedono con urgenza la riapertura al pubblico dei banchi di frutta e verdura. «Siamo chiusi da due mesi, ormai siamo allo stremo - dichiarano i lavoratori - Grazie a ognuno dei banchetti del mercato vivono tra i due e i tre nuclei familiari, persone che in questo periodo non hanno guadagnato nulla».

I lavoratori si dicono pronti a lavorare in sicurezza, rispettando il distanziamento sociale e dotandosi di tutti i dispositivi necessari. «Il nostro è un lavoro che si svolge all’aperto, in spazi ampi - affermano - Perchè non possiamo aprire anche noi?»

