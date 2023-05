Napoli-Fiorentina: Daspo in arrivo per 5 tifosi partenopei

Daspo in arrivo per 5 tifosi del Napoli, di età compresa tra i 19 e i 31 anni. In occasione della partita Napoli-Fiorentina giocataallo stadio Maradona, in 4 sono stati denunciati perché trovati in possesso di fumoni, mentre la quinta è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Gli agenti del commissariato San Paolo, inoltre, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio, hanno sanzionato 5 persone sia per violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo che per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché trovate in possesso di droga.

All'esterno dello stadio, invece, sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi e sono state riscontrate 145 violazioni del codice della strada. Infine, il personale della polizia locale, con il supporto dei finanzieri del comando provinciale di Napoli, ha sequestrato due food truck, 2.500 bevande, 450 bottiglie di vetro e 2.034 gadget ed articoli vari poiché venduti senza autorizzazione.