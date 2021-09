La stazione Duomo da sabato non sarà più a mezzo servizio. Inaugurata il 6 agosto fino ad oggi per mancanza di macchinisti è stata aperta solo dalle 13 fino al termine del turno. Ora i macchinisti ci sono e l'orario di apertura è fissato per le 6 come le altre stazioni del metrò. Il cantiere dal lato di via Duomo non è stato ancora rimosso, i lavori per completare la stazione dell'arte dureranno ancora quattro anni.