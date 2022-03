Napoli, area pedonale del San Carlo: carri gru e municipale in azione dopo la denuncia

Controlli della polizia municipale e carri-gru in azione stamattina nell'area pedonalizzata adiacente il teatro San Carlo, in piazza Trieste e Trento, trasformata in parcheggio “per raccomandati” secondo quando denunciato in una lettera ai mass-media da un gruppo di residenti. La polizia municipale ha controllato anche i contrassegni di disabilità esposti sul parabrezza di alcune auto. Anche stamattina erano diverse decine le auto parcheggiate nell'area - alcune delle quali lasciate anche in sosta notturna - nell' area segnalata come pedonale e vigilata dalle telecamere collegate con la Questura di Napoli.

Ieri, dopo la protesta dei residenti, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli aveva rivolto critiche alla Prefettura e alle autorità locali parlando di inerzia e catttivo esempio alla cittadinanza. «Ci fa piacere che la polizia municipale sia intervenuta - afferma uno dei firmatari della lettera. A.I., imprenditore - ma speriamo che non si tratti solo di un intervento-spot, dopo la denuncia apparsa sui giornali. Questo vale per le autorità e per i politici. Il controllo deve essere quotidiano e bisogna identificare chi sono i raccomandati che utilizzano l'area come proprio garage».