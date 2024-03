Si è svolta lunedì pomeriggio la riunione di maggioranza che ha visto i gruppi consiliari confrontarsi sui temi da affrontare in aula questa mattina, compreso quello della mobilità con la decisione di presentare una mozione unitaria che prevede la definizione del percorso amministrativo per l'introduzione di un sistema complessivo di mobilità sostenibile.

Un percorso che prevede anche l'istituzione di un'area pedonale nel centro storico, proposta che rispecchia l'iniziativa del Partito Democratico e che non era stata messa ai voti per mancanza del numero legale.

L'obiettivo generale della mozione dei capigruppo della maggioranza - si legge nella nota di Palazzo Castropignano - è quello di migliorare la mobilità e la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale anche al fine di aumentare la fruibilità degli spazi e di dare maggiore decoro alla città e al centro storico in particolare per cui è proposta la conferma della destinazione a centro commerciale naturale. Un luogo di commercio e svago ma anche luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale territoriale, oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza».

In questa direzione va la proposta della maggioranza di dare attuazione alla delibera di giunta dello scorso 7 luglio che prevedeva l'istituzione di un'area pedonale sperimentale in via Mazzini e via Crispo che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale, limitasse gli accessi dei veicoli e consentisse a queste arterie, soprattutto nei fine settimana, di accogliere un gran numero di cittadini e turisti.

Qualora la sperimentazione dovesse risultare soddisfacente - è scritto nella nota dell'amministrazione - si valuterà di estendere l'area pedonale anche ad altre strade del centro. L'istituzione di un'area pedonale non è così semplice come si possa pensare: l'articolo 3 del Codice della Strada esclude dall'accesso le auto dei residenti e anche quelle dei disabili sono soggette a restrizioni per l'ottenimento di deroghe speciali.

Un problema normativo di rilevanza nazionale che, praticamente, comporterebbe disagi. Una via d'uscita è l'implementazione dei servizi per la sosta e la mobilità sostenibile, come prevede la mozione della maggioranza che ricorda le iniziativa già assunte per offrire quel contesto complessivo di servizi indispensabile per l'attuazione dell'area pedonale: dalla rete ciclabile cittadina (che è in estensione con i lavori in centro e al rione Acquaviva) al rafforzamento del trasporto pubblico urbano concordato con Air Campania. Attenzione anche al tema della sicurezza, con l'installazione in via Crispo di una telecamera per il controllo degli accessi all'area pedonale e a quello della sosta con l'annunciata riapertura del parcheggio “Pollio” e di quello di piazza IV Novembre.

«Giovedì - annuncia l'assessore e vicesindaco Emliano Casale - abbiamo una riunione in prefettura con il Demanio che potrebbe risultare decisiva e sbloccare definitivamente la vicenda, consentendo la riapertura del parcheggio "Pollio". Un sistema di mobilità "nuovo" per la città che fa affidamento anche sul lavoro indispensabile di controllo affidato alla Polizia locale diretta dal comandante Antonio Piricelli. Il bilancio dei controlli finora segnala 460 veicoli rimossi e 30mila verbali complessivamente elevati in città da gennaio. Nei prossimi tre anni l'amministrazione ha previsto l'assunzione di 21 nuovi agenti per rafforzare l'organico ridotto all'osso a causa del dissesto e dei pensionamenti che si sono susseguiti in questi ultimi dieci anni (3 sono quelli previsti entro dicembre).

L'annuncio della mozione che la maggioranza presenterà al consiglio questa mattina segue di cinque giorni l'approvazione della delibera con cui la giunta ha istituito la Ztl sperimentale a Vaccheria e a San Leucio con l'introduzione di tre varchi per limitare, nei periodi di massimo afflusso, il numero dei veicoli presenti nelle due borgate. La sperimentazione inizierà il 15 maggio e prevede l'esclusione delle auto dalle 19 alle 6 del mattino. «Abbiamo messo in campo un imponente programma di mobilità sostenibile - rivendica il sindaco Carlo Marino - che va dal nuovo piano del trasporto pubblico locale alle piste ciclabili fino al progetto "smart city". A questo va aggiunta l'estensione della Ztl e l'area pedonale sperimentale. Questa Amministrazione ha puntato fortemente sul green e intende proseguire speditamente su questa strada».