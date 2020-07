Napoli, furto nel box del poliziotto ucciso, l'appello della vedova: «Ridatemi il go-kart di mio figlio»

Le hanno portato via anche i ricordi di una vita insieme, infliggendole un altro grande dolore. Dopo aver perso il suo Lino lo scorso aprile, Giuliana Ghidotti, la vedova di Pasquale Apicella, ha dovuto subire anche la profanazione della sua memoria con il furto nel box della casa di Villaricca. In quel garage era stipato tutto ciò che aveva comprato con suo marito morto appena due mesi e mezzo fa a bordo di una volante della polizia, cercando di fermare un’altra auto su cui viaggiavano dei banditi in fuga. Uno scontro frontale tra i due veicoli, avvenuto in zona Capodichino, che fu fatale all’agente Apicella, mentre il collega che era con lui riportò ferite non gravi.



«Sono giorni che penso alle cose che avevamo giù al box, per cercare di rendermi conto di quello che hanno rubato e fare il punto della situazione – ha scritto Giuliana sul suo profilo Facebook, rivolgendosi al marito e padre dei suoi due bambini –. In questi anni avevamo portato quasi tutto li, cose che avevamo comprato nel tempo con sacrificio e soprattutto scegliendole insieme». E ancora: «In quel box c'erano ricordi, c'erano sacrifici, c'erano le nostre scelte ed era quel poco che mi restava per rimanere aggrappata un domani a una quotidianità con te. E loro mi hanno portato via anche questo».

Tra tutti quei ricordi ce n’era uno a cui la donna era particolarmente affezionata: «Tra tutta la roba che c’era lì dentro,– ha dichiarato Giuliana, raggiunta telefonicamente dalla trasmissionein onda su Radio Marte –. Tanta gente si è offerta di ricomprarlo nuovo, e ringrazio tutti con il cuore, ma non è la soluzione,: Lino lo aveva anche fatto modificare per permettere al bambino di arrivare bene sui pedali». Un furto che la donna ha scoperto solo giovedì scorso: «Mancavo da due mesi, perché non riesco a starci in quella casa, per cui non so dire quando i ladri mi hanno svuotato il garage, né ho sospetti su chi possa essere stato. Posso solo dire che nella zona ci sono stati altri episodi del genere in passato».A conclusione della telefonata il conduttore della trasmissione, Gianni Simioli , ha lanciato un appello: «È importantissimo ritrovare il giocattolo che Pasquale aveva comprato al figlio – ha detto lo speaker –. Perciò chi sa dove sta o conosce chi l’ha preso può contattarci anche anonimamente.».