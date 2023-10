Piazza Nazionale a Napoli, calci e pugni sulle giostrine appena inaugurate

A meno di ventiquattro ore dall'inaugurazione delle giostrine di piazza Nazionale si registra già il primo raid vandalico. Un video della durata di pochi secondi ha immortalato due ragazzini che ieri sera, intorno alle 22, sono entrati in azione nella piazza semideserta colpendo con calci e pugni uno scivolo. Il raid non ha procurato danni evidenti ma per molti è stato come una vera e propria scossa elettrica: a piazza Nazionale manca la videosorveglianza, manca l'illuminazione e mancano i controlli. Soprattutto la sera il territorio è ostaggio delle babygang e il timore di molti è che in pochissimo tempo le giostrine installate dal Comune di Napoli saranno distrutte dai vandali.

A denunciare il raid è stato il Comitato Orgoglio Vasto supportato dalla pagina Facebook Fatti di Napoletani perbene.

I cittadini si sono scagliati contro i teppisti che hanno vandalizzato - o almeno ci hanno provato - le giostrine, ma non hanno risparmiato critiche alle istituzioni per la mancanza di controlli in una delle piazze più importanti e trafficate della città.

​«Un giovane che prende a calci delle giostrine per bambini mi sconcerta - tuona Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità - ma non mi stupisce. Rappresenta la parte peggiore della nostra società che cerca di danneggiare l'immagine di centinaia di bambini e genitori che vivono la piazza. Sto valutando ogni attività da intraprendere per provare quantomento a disincentivare simili atti di vandalismo. Ringrazio anche i cittadini coraggiosi che combattono insieme a noi questa battaglia di civiltà».

«Condanniamo fermamente questo atto vandalico - dichiara il consigliere comunale Gennaro Acampora - Le istituzioni devono accettare e vincere la sfida del ripristino della vivibilità di piazza Nazionale e di altre importanti piazze della città. Comune e Municipalità hanno profuso sforzi per l'installazione di quelle giostrine ed è necessario il supporto di tutti, dai cittadini alle forze dell'ordine, per preservarle a disposizione dei nostri bambini. Bisognerà pensare anche alla possibilità di installare una recinzione intorno a quelle giostre, proprio per metterle al sicuro da atti di questo tipo».

E in verità sul fronte del contrasto all'abbandono della piazza da qualche giorno qualcosa si stava già mettendo in moto. Lo scorso 8 ottobre, infatti, proprio dalla quarta Municipalità, a firma della consigliera Eliana Troise, è arrivata sul tavolo dell'assessorato all'Urbanistica una richiesta di potenziamento della pubblica illuminazione con la sostituzione delle lampade attuali con lampade più potenti. Tra i vari problemi lamentati in piazza, infatti, il più importante riguarda proprio il buio che favorisce direttamente e indirettamente le attività criminali.