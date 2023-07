Napoli, agguato a Ponticelli nella notte: gravissimo un uomo

Tornano a sparare le armi dei clan a Ponticelli. Obiettivo dei sicari, stavolta, il 47enne Ciro Naturale, pluripregiudicato considerato dagli investigatori il reggente del clan De Micco.

L'uomo è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco all’addome, uno alla clavicola e uno allo zigomo in via Miranda. È ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Betania.

Dinamica in fase di ricostruzione, procede personale della Squadra Mobile e del Commissariato Ponticelli.