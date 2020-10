Il grattacielo di Ponticelli resta senz'acqua: la denuncia dei residenti

Ancora un disservizio per i residenti della torre residenziale in largo Claudio Molinari a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Da alcuni giorni si registra una importante perdita nell'impianto idrico che serve numerosi appartamenti del grattacielo.

L'acqua proviene da un locale al piano terra, sul lato del parcheggio a servizio degli alloggi popolari di proprietà del Comune di Napoli. Il potente getto, provocato da una rottura della tubazione, rende impossibile e pericoloso accedere allo spazio dove sono installati diversi contatori. I residenti spiegano di aver segnalato il guasto all'Abc Napoli e restano in attesa di un intervento risolutivo.



e al pericolo per il potente getto si aggiunge il disservizio per i residenti: infatti, l'acqua non riesce a raggiungere tutti i piani del grattacielo e molte famiglie registrano disagi nell'utilizzo dei servizi igienici e degli elettrodomestici.

Nei mesi scorsi i residenti hanno dovuto affrontare, a proprie spese, i costi per l'installazione di una nuova autoclave indispensabile a garantire la fornitura d'acqua a tutti gli alloggi della torre residenziale costruita dopo il terremoto del 1980: sessantaquattro appartamenti, quattro per sedici piani.

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA