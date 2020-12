Campania in zona gialla, De Luca chiude tutto: «Non cambio colore, rimane tutto com'è adesso»

«La Campania non cambia colore, rimane come è adesso: arancione. Fino al 24, poi si adottano le misure anti-Covid nazionali». Così, a margine di una iniziativa a Pompei, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in riferimento al passaggio della regione, a partire da domani, in fascia gialla. Scade infatti, e non sarà rinnovata, l'ordinanza del ministro Speranza che l'aveva classificata in un'area di rischio più elevata. De Luca non ha aggiunto altri particolari, annunciando solo nuove restrizioni e il possibile stop alla vendita di alcolici dalle 23.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania in zona gialla da domani, ma De Luca prepara nuovi divieti:... IL LOCKDOWN Decreto Natale, l'Italia resta chiusa dal 24 alla Befana IL LOCKDOWN Spostamenti zona rossa, multe salate per i furbetti....

E ai cittadini presenti a a Pompei, De Luca ha fatto appello: «Datemi una mano per uscire a testa alta da questa seconda ondata, stiamo già uscendo prima e meglio rispetto alle altre regioni, ma in questa fase dobbiamo essere più prudenti, perché, rispetto agli altri, la Campania ha una densità di popolazione più elevata e per questo basta pochissimo per perdere questo attuale vantaggio. Questo sarà un Natale, dobbiamo tutelare la salute dei nostri figli e degli anziani».

Ultimo aggiornamento: 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA