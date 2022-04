Al Comicon 2022 un giornata dedicata a «The Batman»: tra gli ospiti il fumettista Matteo Casali e la Slim Dogs

Il primo giorno di Comicon 2022, venerdì 22 aprile, si aprirà con un grande evento per la sezione «Cinema e serie tv»: dalle 11:00 alle 15:00, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo, quattro ore per celebrare l’uscita digitale di «The Batman», film di Matt Reeves, con Robert Pattinson nel ruolo del vigilante di Gotham City e del suo alter ego, il solitario miliardario Bruce Wayne.

Grazie alla collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italia tanti gli eventi in programma: la proiezione del film in lingua originale con sottotitoli in italiano che sarà introdotta da un panel con ospiti Slim Dogs e lo sceneggiatore e fumettista Matteo Casali, impreziosito dalla visione di un contenuto esclusivo.

«The Batman» di Matt Reeves con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell arriverà da martedì 19 aprile su tutte le principali piattaforme in Home Premiere Digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Il film sarà disponibile per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.