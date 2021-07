Summer fest: Saverio Raimondo live al Palazzo Reale

Saverio Raimondo, il satiro parlante di Netflix e il cattivo Ercole Visconti del nuovo film Disney Pixar “Luca”, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell'estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell'ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA Palazzo Reale Summer Fest, a Napoli ​un'estate di musica e... LA RASSEGNA Palazzo Reale Summer Fest, torna a “Ciascuno il Duo” in... LA KERMESSE Campania Teatro Festival, numeri da record per l'edizione 2021 a...

Domenica 18 luglio alle ore 21:40 il comico si esibirà a Palazzo Reale Summer Fest 2021, a Napoli, in un'ora di show esilarante.

Inoltre, l’acquisto del biglietto per ciascun evento darà diritto a un ingresso omaggio per visitare il Palazzo Reale.

Per acquistare i biglietti: Go2.it - Biglietti Saverio Raimondo

Palazzo Reale Summer Fest | Facebook