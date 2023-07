«Pompei in blu – Viaggio nella casa del Menandro», l’agenda interattiva dedicata a ragazzi con autismo e disabilità cognitiva

Presentata questa mattina, presso la Sala del Consiglio del Rettorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’agenda visiva «Pompei in blu - Viaggio nella casa del Menandro», nata dalla collaborazione tra «Tulipano Art Friendly», il Parco Archeologico di Pompei e l’Ateneo federiciano.

«Pompei in blu» rientra all'interno della collana «Percorsi museali inclusivi» che ad oggi propone cinque percorsi museali presso la rete dei musei aderente a «Tulipano Art Friendly», modello di welfare culturale, con proposte esperienziali finalizzate al benessere per tutti e con tutti. Modello che è stato validato dal Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università Federico II, nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto con la cooperativa sociale «Il Tulipano».

«E’ un progetto bellissimo perché declina contemporaneamente i valori dell'inclusione, dell'accessibilità, della cultura, sui quali la Federico II è da sempre impegnata – dichiara Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Ateneo federiciano -. Un famoso proverbio africano dice “se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme agli altri”, noi siamo nati 800 anni fa, abbiamo deciso di andare molto lontano e quindi andiamo insieme a tutti, non lasciamo indietro nessuno e questo è quello che ci guida, giorno per giorno, nelle attività che facciamo, sia come terza missione, che ricerca».

«L’agenda visiva può rappresentare il capovolgimento dell’esperienza museale per persone con autismo e/o disabilità cognitiva, che non sono più escluse o nascoste da percorsi ‘riservati’, ma finalmente possono visitare con la famiglia, con gli amici, con i compagni di classe, i luoghi della cultura divenendo perno centrale dell’esperienza – afferma Giovanni Minucci, Presidente Cooperativa Sociale ‘Il Tulipano’ - L’agenda segue i principi della didattica cooperativa consentendo una mediazione tra le opere e il visitatore attraverso un’interazione in cui nessuno è escluso e tutti diventano protagonisti dell’esperienza- L’agenda non si sostituisce alla guida di un museo ma ne integra il lavoro, migliorando il coinvolgimento e la partecipazione- In questo modo visitare un museo per persone con autismo e/o disabilità cognitiva diventerà un momento di benessere per i ragazzi da vivere unitamente ai loro compagni di classe e alle loro famiglie. Essere riusciti ad avviare questa sperimentazione al Parco Archeologico di Pompei, uno dei luoghi più belli al mondo, ci fa ben sperare di poter ampliare il nostro lavoro a tanti altri musei e luoghi della cultura italiani».