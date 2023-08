“Un tuffo nel Blu": i bambini con disturbo dello spettro autistico alla scoperta delle bellezze di Castellabate

Torna anche quest’anno “Un tuffo nel blu per l’autismo”, giunto alla

con disturbo spettro autistico di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Quattro incontri di un’ora ciascuno si svolgeranno in spiaggia a partire da sabato 2 settembre alla scoperta della natura, per favorire la socializzazione, sviluppare le abilità motorie, la coordinazione, le capacità sensoriali e favorendo la comunicazione e l’interazione attraverso attività ludico-ricreative.

Le attività in programma saranno le regate in canoa, Sup, giochi in spiaggia, musicoterapia ed esercizi in acqua a ritmo di musica.

Il progetto è realizzato con il coordinamento della Cooperativa Sociale Kastrom e in collaborazione delle associazioni Punta Tresino, Collegamenti ODV e @Tommy125.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali in Via Roma o al numero 097496 0147.

«Questo progetto di grande valore sociale è giunto alla sua seconda edizione. Tanti bambini che soffrono di questa patologia potranno godere anche quest’anno del mare, dei giochi e della compagnia di tanti altri coetanei. Supporteremo e realizzeremo sempre questi progetti che mirano all’inclusione sociale, soprattutto se si tratta di bambini, dei nostri bambini», afferma il sindaco Marco Rizzo.

«Dopo il successo della scorsa edizione, “Un tuffo nel blu per l’autismo” tornerà a settembre. L’inclusione sociale parte da semplici attività che possono aiutare i bambini ad essere autonomi e sentirsi alla pari in situazioni ludiche e di utilità quotidiana. Consapevoli e certi che nella diversità c’è bellezza e c’è forza continueremo a realizzare progetti di inclusione sociale», dichiara l’assessore Marianna Carbutti.