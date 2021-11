Abbandona il cane in auto, 40enne denunciato

Abbandona il cane in auto, rimedia una denuncia. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno denunciato un 40enne del posto in quanto ritenuto responsabile del reato di abbandono e maltrattamento di animali. I militari, nel corso di un servizio notturno di perlustrazione del territorio, hanno notato un grosso meticcio bianco chiuso all’interno di un’autovettura, senza acqua e cibo. Gli immediati accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario del veicolo che, subito rintracciato, ha liberato la povera bestiola, risultata priva di microchip e libretto veterinario. Alla luce delle evidenze emerse, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

