Sesso nella casetta dei bambini al parco giochi: la prof finisce nei guai

Giovedì 19 Settembre 2019, 20:30 - Ultimo aggiornamento: 19-09-2019 21:45

nella casetta deial parco giochi die nei guai. Una coppia di focosi coniugi cremonesi 48enni,lui,lei, è stata denunciata in stato di libertà per atti osceni dai carabinieri di. I due sono stati sorpresi all'una circa di notte dai militari nella centrale via Cesare Battisti, angolo Piazza Roma, mentre stavano consumando un rapporto sessuale sdraiati su di una panchina all'interno dell'area giochi per. Evidentemente non hanno resistito e hanno fattoproprio tra i giochi utilizzati daidel quartiere.A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati alcuni passanti spiegando che i due, ripresi anche dai sistemi di videosorveglianza, andavano avanti da oltre venti minuti, e che, prima della panchina, avevano scelto la casetta in legno per iquale «discreta alcova».