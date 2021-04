Vaccino per un 80enne su due e il 94,93% degli ospiti delle Rsa. Figliuolo: 5 milioni di dosi nei prossimi 10 giorni

Vaccinato un ottantenne su due, mentre sale al 94,93% la percentuale delle vaccinazioni degli ospiti delle Rsa che hanno avuto almeno una dose. Anche l'81,21% degli over ottanta e il 45,19% degli appartenenti alla fascia 70-79 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino: è quanto riporta il report settimanale del governo sulla campagna vaccinale, aggiornato a questa mattina e dal quale emerge che un over 80 su due - il 53,82% - è stato vaccinato anche con il richiamo.

Figliuolo: 5 milioni di dosi nei prossimi 10 giorni

Tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino. Lo afferma l'ufficio del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo indicando i nuovi «target crescenti» per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all'obiettivo di 500 somministrazioni al giorno entro la fine di aprile.