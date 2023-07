Sergio Rico, il portiere del Psg uscito dalla terapia intensiva: «Ho perso 20 chili». La caduta da cavallo e i 19 giorni di coma

Sergio Rico torna a parlare pochi giorni dopo essere uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale 'Virgen del Rocíò di Siviglia. Il portiere del Paris St. Germain era rimasto in coma per 19 giorni dopo il trauma cranico subito per l'impatto violento di una caduta da cavallo, poi si era risvegliato ma era rimasto in terapia intensiva.

Il ricovero e la perdita di peso

In questo lasso di tempo ha perso 20 chili, perdendo il 30% della propria massa muscolare e, almeno per ora, un ritorno in campo sembra da escludere.