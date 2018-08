Venerdì 31 Agosto 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 07:34

CAVA DE' TIRRENI - Bomba carta al commissariato di polizia: poco dopo l’una ignoti, con ogni probabilità a bordo di una moto, hanno lanciato all’interno del cortile (lato nord) un ordigno, in gergo chiamato track, che produce esplosioni a ripetizione. Nessun danno se si esclude qualche macchia e residui di carte, lasciate sull’asfalto. Sull’episodio ora indagano gli stessi agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Marzia Morricone.Sono al vaglio degli inquirenti le ricostruzioni di alcuni testimoni e le immagini delle telecamere a circuito fisso, in funzione nelle zone limitrofe. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti, con ogni probabilità, a bordo di una moto hanno lanciato l'ordigno. Ad agire sarebbero stati due giovani con il volto, coperto dal casco. Si indaga a 365 gradi. I poliziotti stanno eseguendo accertamenti negli ambienti sospetti in cerca di indizi.