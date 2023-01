Incendio al dehor di un wine bar, ipotesi dolo. La rabbia del sindaco

Paura nella notte a San Marzano sul Sarno per un incendio divampato nel dehors del bar “This bar”, in via Piave, tra i più conosciuti e frequentati locali della zona. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30, mettendo in moto la macchina dei soccorsi, ma all’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme avevano già travolto e distrutto l’intero gazebo allestito davanti all’ingresso del bar con tavolini e sedie, lambendo anche i piani superiori della palazzina di via Piave. L’intervento dei caschi rossi provenienti dal distaccamento di Nocera Inferiore ha consentito, in ogni caso, di limitare i danni, impedendo che il fuoco si propagasse ulteriormente, travolgendo anche gli interni del locale e degli appartamenti soprastanti. «Stiamo tutti bene. Riapriremo appena possibile. Grazie a tutti per la vicinanza», ha scritto sui social uno dei gestori del wine bar di San Marzano sul Sarno, pubblicando le foto del gazebo completamente devastato dalle fiamme. Una frase per tranquillizzare i tanti frequentatori del locale e ringraziare tutti coloro che, appena scattato l’allarme, non hanno fatto mancare la vicinanza a chi in quel bar ha investito i risparmi di una vita. Intanto si indaga.

LE INDAGINI



I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, hanno acquisito tutti i video registrati dalle telecamere private presenti nella zona per escludere che qualcuno abbia potuto provocare l’incendio. Si vaglia quindi ogni ipotesi, senza escludere quella dolosa, che potrebbe spiegare la vastità dell’incendio e la rapidità con cui le fiamme si sono prima sprigionate e poi estese, lambendo anche i piani superiori della palazzina di via Piave. Fuori uso anche l’impianto elettrico dello stabile. Ieri mattina i tecnici dell’Enel erano a lavoro per ripristinare la fornitura di energia dopo il black-out causato dalle fiamme. La notizia dell’incendio del dehors del wine bar di via Piave ha generato sconcerto in tutta la comunità di San Marzano sul Sarno. Anche la sindaca Carmela Zuottolo è intervenuta in merito alla vicenda, ricordando che si tratta dell’ennesimo incendio divampato in città e sollecitando risposte da parte delle istituzioni. «Si tratta dell’ennesimo incendio che impone una seria riflessione. Penso che sia terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Dallo scorso settembre siamo sotto assedio e non penso di esagerare quando dico questo. Da sindaca mi aspetto una svolta immediata nelle indagini. Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo».IL COMMENTOLa sindaca di San Marzano sul Sarno annuncia battaglie a difesa del suo territorio, esprimendo piena solidarietà ai gestori del locale. «Ai gestori - aggiunge la Zuottolo - e ai proprietari del bar, storica attività commerciale marzanese, va la mia piena solidarietà. A chiarire se l’episodio è stato accidentale o meno ci penseranno carabinieri e magistratura. Come Comune segnaleremo l’ennesimo fatto di cronaca avvenuto nel nostro territorio comunale alla prefettura, alla procura di Nocera Inferiore e alle forze dell’ordine». La Zuottolo usa parole dure e chiede risposte dallo Stato. «La gente a San Marzano sul Sarno è stanca. Stanca di alzarsi la mattina e vedere andare in cenere i sacrifici di una vita. Auto, scuolabus ed ora anche le attività commerciali. Cosa stiamo aspettando? Il morto? La mia comunità, laboriosa e che paga le tasse, vuole una risposta dallo Stato. E da sindaca la pretendo anche io. Vanno assicurati alla giustizia i responsabili di questi episodi».