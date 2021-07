Incidente sulla strada provinciale 429: si ribalta tir, strada bloccata per ore

Tir si ribalta, perde il suo carico e blocca la strada. È accaduto a Contursi Terme, lungo la ex Statale 91, oggi Provinciale 429. È questa la strada che sta ospitando tutto il traffico della Fondovalle Sele, dal momento che, a causa di lavori in corso tra Contursi ed Oliveto Citra, è chiusa fino a fine agosto. Auto e mezzi pesanti percorrono questa via ed oggi anche un incidente che ha bloccato il continuo via vai. Una situazione che ha fatto nuovamente rinfocolare le polemiche, particolarmente accese soprattutto sui social, per una chiusura che vede il transito dei mezzi su una strada ormai non più idonea ad ospitare il traffico pensante.

L'incidente di oggi, per fortuna senza gravi conseguenze, ha messo in luce la precarietà dell'arteria.