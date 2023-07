Irene Grandi, la signora del blues apre l'ottava edizione del Baronissi Blues Festival

In oltre 30 anni di carriera Irene Grandi ha saputo sperimentare, cambiare pelle e mettersi in gioco, in viaggio tra i vari generi musicali, dal rock alla canzone d'autore, dal jazz al soul. E adesso torna al primo amore, con “Io in blues” (anche vinile), un viaggio nato durante la pandemia che fa tappa anche nel salernitano e apre l'ottava edizione del Baronissi Blues Festival, martedì 18 luglio (Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”, ore 21).

Sul palco, con la storyteller fiorentina: Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Pippo Guarnera all’Hammond. Una band molto affiatata e capace di sottolineare con intensità il periodo blues dell'artista, interpretato con eleganza attraverso un arco temporale che va dagli anni '60 ai '90. Brani sia in inglese che in italiano: da Etta James, Otis Redding, Willie Dixon,Tracy Chapman, Sade, Lucio Battisti e l'amato Pino Daniele.

Poi alla fine dello show una ricca carrellata di suoi successi: “La tua ragazza sempre”, “Bruci la città”, “Bum bum”, come se piano piano fossimo arrivati al presente.