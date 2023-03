Sanza, Legambiente organizza la caccia al tesoro del rifiuto abbandonato

Seconda giornata dell’intenso programma di sensibilizzazione ambientale promosso dal Comune di Sanza e dall’Associazione Tre T del Cervati con la partecipazione di Legambiente Campania, per raccontare la bellezza dei luoghi, del borgo antico, e contestualmente sensibilizzare i giovani e le famiglie al riciclo e la raccolta differenziata dei rifiuti. Giovedì 16 marzo, incontro di sensibilizzazione con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Sanza, presso l’aula magna della scuola. L’appuntamento dalle 11.30 prevede la presenza del dirigente nazionale di Legambiente, Michele Buonomo, per dialogare sull’importanza della raccolta differenziata per preservare l’ambiente. Interverranno, tra gli altri, l’assessore alle politiche sociali del Comune, Marianna Citera; Giuseppe Catania, presidente dell’Associazione le Tre T del Cervati; la dirigente scolastica, Antonietta Cantillo; il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito. Parteciperanno, presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo di Sanza, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Successivamente sarà programmata la prima giornata di visita nel borgo, entro la fine di marzo 2023; la data sarà stabilità tenendo conto delle condizioni meteorologiche. Sarà dedicata agli studenti delle scuole medie, impegnati in una giornata di pulizia e raccolta dei rifiuti e contestualmente in una visita guidata alla scoperta del borgo, dei suoi palazzi storici e delle vicende ad assi collegate. Successivamente in classe, gli alunni e gli insegnati, saranno coinvolti nella realizzazione di attività inerenti il processo di riuso dei materiali raccolti a fini artistici e culturali, che prevedano il riciclo e la rinascita dei materiali raccolti. La seconda giornata di visita nel borgo, dedicata agli studenti delle elementari, nel mese di aprile 2023, impegnati in una giornata di pulizia e raccolta dei rifiuti e contestualmente in una visita guidata alla scoperta del borgo, dei suoi palazzi storici e delle vicende ad assi collegate. Successivamente in classe, gli alunni e gli insegnati, saranno coinvolti nella realizzazione di processo di riuso dei materiali raccolti a fini artistici e culturali, che prevedano il riciclo e la rinascita dei materiali raccolti. La terza giornata, dedicata ai bambini delle scuole primarie ed infanzia, sarà realizzata nel mese di maggio 2023, sarà strutturata in una giornata di gioco interattivo, presso la Villa Comunale di piazza San Francesco. La caccia al tesoro può essere un’occasione d’oro per avvicinare i bambini all’ambiente. Sarà chiesto ai bambini di raccogliere cinque rifiuti accuratamente nascosti, dando a ogni materiale raccolto un punteggio diverso.