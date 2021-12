Montercorvino Rovella, inaugurata la strada intitolata ad Angelo Vassallo

Si è tenuta ieri mattina a San Martino di Montecorvino Rovella la cerimonia di intitolazione di una strada al sindaco pescatore Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010. L'iniziativa, nata su input del circolo locale del Partito Democratico, è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale per tenere viva la memoria e tramandarla alle future generazioni mantenendo sempre al centro la cultura della legalità.



A partecipare alla cerimonia di intitolazione Dario Vassallo, fratello di Angelo e presidente della Fondazione dedicata al sindaco pescatore, e Gerardo Spira, ex segretario del comune di Pollica, che hanno sostenuto con entusiasmo l'iniziativa e portato la loro emozionante testimonianza. Dario Vassallo, inoltre, ha portato in dono al sindaco ed all'amministrazione una piccola quercia di due anni nata attraverso la piantumazione di 100 ghiande. «Piccoli gesti che servono a creare una nuova comunità, un nuovo intendere la politica, un nuovo modo di intendere un Paese», afferma il presidente della Fondazione Angelo Vassallo.

«Abbiamo scritto una pagina rilevante della storia di Montecorvino Rovella improntata sulla costruzione del senso civico e dell'affermazione della legalità. Abbiamo ritenuto opportuno realizzare, oltre alla segnaletica di riferimento, un pannello in cui è possibile leggere la biografia di Angelo Vassallo. Anche attraverso questi piccoli gesti possiamo sensibilizzare le nuove generazioni» sottolinea l'assessore alla Toponomastica, Stefania Quaranta.



«Una scelta che nasce da una volontà chiara di ricordare il sindaco pescatore, che ha amato il suo territorio ed ha fatto il possibile perché si affermasse la cultura della legalità. La sua storia deve rappresentare un riferimento per tutti i giovani che vogliono lottare per un Paese più bello», aggiunge il sindaco, Martino D'Onofrio.