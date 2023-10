Un terribile incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato lungo la variante alla strada statale 18 Cilentana. Il sinistro è avvenuto intorno alle 23 all’altezza dello svincolo di Omignano Scalo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine giunte immediatamente sul posto, il conducente di un’automobile avrebbe improvvisamente perso il controllo e si sarebbe schiantato contro il guardrail. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. Nessuna ipotesi è esclusa. Sul posto anche la centrale operativa del 118 che si è occupata del trasferimento del conducente presso il vicino ospedale San Luca di Vallo. L’incidente ha fatto registrare disagi al traffico veicolare durante gli accertamenti e le operazioni di soccorso. È stato il secondo incidente stradale con un’auto che è uscita fuori strada che si è verificato negli ultimi giorni sulla stesso tratto della Cilentana. Un incidente simile si è verificato poco dopo le 19 lungo gli svincoli di Vallo della Lucania e Vallo Scalo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo e la guardia di finanza. Anche in questo caso sono state registrate lunghe code con auto in fila per oltre un’ora. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine il conducente di una Bmw nera avrebbe improvvisamente perso il controllo uscendo fuori strada e andando ad impattare contro il guardrail e una tabella pubblicitaria. Per il conducente di Orria nessuna grave conseguenza. Tanto spavento venerdì sera anche per una donna alla guida di un suv a Poderia. La vettura è finita fuori strada e rischiando di arrivare sui binari. L’incidente è accaduto nella notte. Una Renault Koleos, che viaggiava da Palinuro verso lo svincolo della Cilentana, in una curva ha sbandato finendo tra la vegetazione a pochi passi dalla linea ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118: la conducente è uscita sotto choc ma illesa. Da comprendere la dinamica esatta dell’incidente.