Sono 33 i plessi di scuole pubbliche salernitane che hanno risposto all’appello di Salerno Pulita e Comune e che parteciperanno all’iniziativa di sensibilizzazione il cui obiettivo è la riduzione dei quantitativi di rifiuti non differenziabili. Si comincerà con il conferimento di giovedì 9 marzo e si continuerà fino a giovedì 1 giugno. Addetti di Salerno Pulita, il venerdì, all’atto della raccolta, peseranno i sacchetti di non differenziabile. Ogni settimana verrà stilata e pubblicata sul sito di Salerno Pulita la graduatoria aggiornata per ciascuna delle due categorie: scuole primarie e secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado.

Alla scadenza delle 13 settimane di conferimento verrà stilata la graduatoria finale e i primi tre di ciascuna categoria riceveranno un contributo rispettivamente di 4mila, 3mila e 2mila euro. Alle scuole partecipanti è stato chiesto di fornire il numero esatto della popolazione scolastica (studenti, docenti e personale), in quanto, acquisito il peso dei conferimenti, si procederà poi al calcolo per determinare la produzione pro capite.

Nel frattempo sono state già pubblicate sul sito aziendale www.salernopulita.it, nella sezione “portale dell’utente” alla pagina “campagne straordinarie raccolta dei rifiuti urbani” le graduatorie dei plessi scolastici che riceveranno il contributo di partecipazione di 500 euro ciascuno. Tali graduatorie sono state stilate in base all’orario di invio delle pec al protocollo di Salerno Pulita, il cui inizio era stato stabilito alle ore 9 di lunedì 6 febbraio e terminava alle ore 13 del 20 febbraio scorso. Saranno assegnati tutti e 15 i contributi previsti per la categoria scuole primarie e secondarie di primo grado; mentre per la categoria scuole secondarie di secondo grado i contributi da assegnare saranno 8 e non dieci, perché si sono accreditati solo 8 plessi di istituti superiori.

Da lunedì ai plessi partecipanti saranno consegnati dei sacchetti di plastica trasparenti, con il logo di Salerno Pulita, che dovranno essere utilizzati per il conferimento del non differenziabile per tutta la durata della campagna di sensibilizzazione.