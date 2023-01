Salerno, arriva la seconda parte della maratona Pasolini

Saranno quattro gli appuntamenti che animeranno la seconda parte della maratona dedicata a Pier Paolo Pasolini. Dopo l’evento di dicembre, l’Icra Project (Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore) diretto da Michele Monetta e Lina Salvatore, riconosciuto dal Mic Ministero della Cultura e dalla Regione Campania, integra ed amplia il progetto con nuovi appuntamenti a Salerno nel mese di gennaio.

Il primo è previsto il 10 gennaio al Piccolo Teatro Porta Catena, alle ore 20.30, con «Parole Corsare» di e con Vincenzo Pirrotta, il titolo è preso in prestito da Pasolini stesso, che definì corsari i suoi scritti per il Corriere della Sera. Il secondo incontro è fissato per l’11 gennaio, alle ore 18.30, al Teatro Nuovo di Salerno con «Il Cinema di Pasolini»: ne discutono Alfonso Amendola (docente Università di Salerno) e Pasquale De Cristofaro (docente Liceo Sperimentale Teatrale Sabatini Menna di Salerno);

In agenda il 22 gennaio al Teatro Mascheranova di Pontecagnano (Sa), alle ore 19, la replica della Suite teatrale, movimento n.1: Infanzia greca con Gianni Garrera, Lina Salvatore, Michele Monetta, Gabriele Bacco, Lorenzo Marino. Azione scenica concepita con letture, musica dal vivo (chitarra e percussioni) e canto: il racconto dell'avventura intellettuale di Pasolini nel suo rapporto con la Grecia antica e con il Cristianesimo. Conclusione prevista alla Sala Pasolini di Salerno il 23 gennaio alle ore 18 con il Premio «Una vita per il Teatro: Premio Carmine Giannella, II edizione». Alla presenza delle autorità cittadine saranno premiati l’attrice Francesca Benedetti e l’autore-attore Peppe Lanzetta. Tutti gli eventi prevedono ingresso libero.