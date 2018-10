Martedì 2 Ottobre 2018, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Scambia messaggi dal contenuto hot con una donna che non è sua moglie e dopo poco, in quattro cercano di entrare in casa per aggredirlo e fargliela pagare. Quattro di quelle persone sono finite a processo su citazione diretta della Procura: le accuse sono di lesioni, danneggiamento e porto ingiustificato di arma bianca in luogo pubblico. I fatti risalgono al 25 aprile 2016, a Nocera Inferiore. L’indagine fu condotta dalla polizia di stato, che in un’informativa ricostruì tutto l’episodio.Quel giorno, la vittima - noto pregiudicato - si era recato presso la casa di un uomo, per spiegare ciò che stava accadendo con la moglie di quest’ultimo. Una serie di «messaggi inequivocabili, riferiti ad incontri sessuali» scambiati tra i due, quel giorno, fecero da miccia a due aggressioni. La vittima chiese chiarimenti e in poco tempo, fu aggredito da quattro persone: il marito della donna, il fratello, il suocero e un amico. Fu il più anziano del gruppo, un 72enne, a sferrare i primi colpi. Lo fece con una mazza da baseball, con la quale ferì l’uomo alla nuca, al ginocchio destro e al pollice della mano sinistra. S.C., di 36 anni, riuscì a fuggire, guadagnando la via di casa. Ma la caccia all’uomo era appena cominciata. Dopo poco, come riscontrò anche la polizia, i quattro giunsero fino al domicilio della vittima, provando a distruggere la porta d’ingresso a colpi di mazza da baseball. Ma nonostante i danni, non riuscirono a scardinarla. A quel punto, si piazzarono sul ballatoio di un balcone, lanciando verso la casa del 36enne diversi vasi da fiori.