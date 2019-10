Rocco Hunt spopola sul web coi nuovi singoli e vince il disco d'oro

LEGGI ANCHE

Martedì 22 Ottobre 2019, 09:23

«Mi avete sostenuto nei momenti più tristi, ma oggi dobbiamo festeggiare. “Ti volevo dedicare” feat. J-ax & Boomdabash è singolo d’oro e lo stesso è accaduto per "“Ngopp’ a Luna”. Questo risultato va alla mia famiglia, al mio team e a voi che siete rimasti sempre con me. Il campionato è appena iniziato e dobbiamo vincere tutto». Così Rocco Hunt festeggia il suo ritorno in pista in grande stile e traguardi che, fino a qualche mese fa, sembravano impossibili visto che il rapper aveva quasi annunciato un suo ritiro dalle scene.Un rilancio, quindi, per il poeta urbano che, dopo un momento di crisi, si gode il successo, del disco “Libertà”, balzato ai vertici della classifiche. I due singoli sono riusciti a superare le vendite di “Maledetto Sud” con Clementino , brano capace di arrivare a milioni di stream sulle piattaforme digitali e Rocco è al settimo cielo per come stanno andando le cose e per un abum tra i top ten.«Non so nemmeno da dove cominciare onestamente - scrive sui social - prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio. Non è la prima volta che un mio album finisce tra i primi, ma sicuramente questa è la volta più importante Mi hanno detto che ero finito ma desso festeggio la mia rinascita».