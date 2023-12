Acerenza oro e argento in coppa del Mondo

Italfondo sugli scudi anche nell'ultima tappa dalla World Cup, conclusa a Funchal in Portogallo. Nella 10 km maschile vittoria di un clamoroso Domenico Acerenza, che si conferma, ancora una volta, tatticamente e tecnicamente perfetto. Il 28enne lucano - tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, allenato dal Centro Federale di Ostia da Fabrizio Antonelli, campione europeo in carica - stacca il gruppo, fino a quel momento trainato dal francese Logain Fontaine poi settimo (1h45'16"), all'inizio dell'ultimo giro, mette la gambata delle giornate belle, con una frequenza altissima anche dalla bracciata, e vince con margine in 1h45'06"2; alle sue spalle l'australiano Nicholas Sloman in 1h45'11"7 e il vice campione olimpico ed iridato Kristof Rasovszky in 1h45'15"5; proprio il magiaro si aggiudica la Coppa del Mondo con 2500 punti, cinquecento in più rispetto ad uno spento Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) solo decimo in 1h45'17"0 non a proprio agio nel mare (temperatura 22°) leggermente increspato nella seconda parte di gara; alle spalle del 26enne sardo c'è Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), reduce dagli Assoluti in cui ha ottenuto il pass olimpico nei 1500 stile libero, che vira male al sesto passaggio, rimane imbrigliato nel traffico ed è undicesimo in 1h45'17'2.

Tra le donne si impone la statunitense Claire Weinstein che chiude in un'ora 56'54"3 con 73 secondi di vantaggio sulla ungherese Bettina Fabian (1h58'07"5).

Terza la francese Oceane Cassignol dopo un'ora 58'09"5 e due secondi di ritardo da Fabian. Dodicesima e prima delle azzurre Arinna Bridi che nuota i 10000 in un'ora 58'15"6.

E le gioie per il lucano tesserato Canottieri non finiscono qui. La staffetta azzurra (4x1500 mixed) composta da Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha chiuso brillantemente la prova al secondo posto con il tempo complessivo di 1h06’06″4. La prova, inizialmente prevista a Eilat, in Israele,è stata trasferita nella capitale dell’arcipelago di Madeira del Portogallo, e ha preso il via stamani dopo le prove della 10 km individuale di ieri con la vittoria al maschile di uno strepitoso Domenico Acerenza.

Gli azzurri chiudono in un'ora 06'06"4, secondi soltanto agli australiani Johnson, Gubecka, Armstrong e Lee che li precedeno di una bracciata e vincono in 1h06'05"4 e di gran lunga davanti ai francesi, terzi dopo 1h06'49"5