Agropoli è pronta ad accogliere le migliori 12 squadre U19 femminili d’Italia che si contenderanno l’ambito tricolore di categoria dal 23 al 25 luglio. Saranno PalaDiConcilio, PalaGreen e PalaCilento le sedi di una tre giorni di grande spettacolo all’ombra della rete che faranno di Agropoli la capitale italiana del volley femminile nel prossimo weekend.

L’evento, organizzato dal comitato regionale della Fipav Campania con la collaborazione del comitato territoriale della Fipav Salerno e il Volley Agropoli, e i patrocini di Regione Campania, Comune di Agropoli, Comune di Capaccio-Paestum, Comune di Torchiara e Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, porterà ad Agropoli circa 300 delegati tra atlete, staff tecnici-dirigenziali, e accompagnatori. Numeri che hanno richiesto uno sforzo logistico senza precedenti considerando alta stagione e il grande afflusso turistico che caratterizzerà l’ultimo fine settimana di luglio l’area Capaccio-Paestum-Agropoli.

Le 12 squadre saranno suddivise in quattro da gironi da tre. Conclusa la prima fase, inizierà quella ad eliminazione diretta che poi culminerà nella finalissima scudetto in programma il 25 luglio alle ore 11 al PalaDiConcilio di Agropoli. Tra le squadre partecipanti spiccano Volleyrò Casal De Pazzi, Imoco Volley, Igor Volley, UYBA Busto Arsizio. La Campania sarà invece rappresentata dalle ragazze dell’Arzano Volley.

L’evento si svolgerà in regime di protocollo di contenimento e prevenzione alla diffusione del Covid-19. Pertanto i match si disputeranno, come da suddetto protocollo, a porte chiuse con ingresso ai palasport contingentato alle sole delegazioni ufficialmente accreditate. Il comitato regionale della Fipav Campania, però, venendo incontro alla voglia di pallavolo di tutti gli appassionati italiani, trasmetterà in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Pallavolo Campania tutte le partite fatta eccezione della finale 1° - 2° posto che però sarà trasmessa, sempre in diretta streaming, sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo il giorno 25 luglio.

«La lunga attesa è finita – ha dichiarato il presidente del C.R. della Fipav Campania, Guido Pasciari – ad Agropoli sbarcheranno le migliori 12 squadre U19 femminili d’Italia. Da un punto di vista tecnico ospiteremo il meglio offerto dal panorama pallavolistico giovanile italiano con tante ragazze già viste in serie A e nazionali giovanili. Dal punto di vista organizzativo, invece, stiamo completando un piccolo miracolo perché ospitare circa 300 delegati in Cilento nell’ultimo weekend di luglio, è un’impresa titanica alla luce dell’affluenza turistica che caratterizzerà tutta l’area in quei tre giorni. Gli albergatori che ci hanno affiancati in questi mesi meritano un plauso al pari di chi è sempre stato al fianco della Fipav Campania mettendo a disposizione tempo, professionalità e passione. Mi riferisco ai Consiglieri Regionali, al Comitato Territoriale della Fipav Salerno rappresentato dal presidente Massimo Pessolano, agli amici del Volley Agropoli e alle amministrazioni comunali di Agropoli, Capaccio – Paestum e Torchiara: senza il loro supporto e competenza nulla sarebbe stato possibile e nessuno degli ostacoli incontrati sarebbe stato superato. Infine voglio aprire una parentesi sulla questione Covid-19 e strategia di prevenzione e contrasto alla diffusione. Siamo convinti di aver preso in considerazione ogni scenario e pertanto saremo impegnati in un attento lavoro di prevenzione e contrasto a forme di assembramento e di accesso alle strutture senza controlli. Il nostro staff sarà in prima linea affinché l’eccellente protocollo anti Covid-19 redatto dalla Federazione Italiana Pallavolo venga rispettato senza alcuna eccezione. Eravamo pronti 2 anni fa ad organizzare questa manifestazione a fine maggio e senza Covid e nonostante mille difficoltà lo siamo anche adesso, a fine luglio in piena stagione turistica e con il Covid tornato a spaventare. In bocca al lupo alle 12 squadre e in bocca al lupo a chi lavorerà per tutta la settimana alla riuscita di questo grande evento».

Le info, il calendario completo, i gironi, i risultati e i roster completi della manifestazione saranno costantemente aggiornati sul sito dedicato mentre sui canali Facebook, Instagram e Youtube della Fipav Campania saranno costantemente condivisi contenuti e storie della tre giorni.