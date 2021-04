«A causa della chiusura della piscina Scandone non abbiamo avuto la possibilità di allenarci per quattro giorni e sicuramente questo stop forzato ha inciso nella preparazione verso la sfida con i salernitani». Burrascosa vigilia del derby campano per l'Aktis Acquachiara. Il tecnico biancazzurro Mauro Occhiello non nasconde le difficoltà sperimentate da capitan Vincenzo Tozzi e compagni in previsione del duello clorato con la Rari Nantes Arechi.

Secondo posto da consolidare nel girone Sud. «Cercheremo, comunque, di fare risultato, consapevoli di affrontare una squadra che in casa gioca molto bene ed ha disputato una buona partita nell'ultimo impegno in trasferta contro l'Unime».

Riparte dalla settima giornata il campionato di serie A2. Reduci dalla stracittadina vinta ai danni della Canottieri Napoli due settimane fa, biancazzurri pronti a dare battaglia domani (ore 18) alla Simone Vitale. «Servono concentrazione e determinazione per raggiungere un risultato positivo», osserva Occhiello.

Il match di andata terminò 9-5 in favore dei napoletani con la decisiva tripletta di Lorenzo Briganti. A caccia di punti la formazione di Ninni Silipo, fanalino di coda, a soli due lunghezze in classifica.