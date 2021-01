Difendere il primato, continuare a volare. Girone d’élite ad un passo per i rossoverdi, che intendono stupire. Rigore e applicazione ma non solo. «Qualità e quantità. Ci stiamo allenando tanto e bene. La gara con i lombardi è un crocevia per entrambe le compagini. Desideriamo qualificarci al turno successivo».

Guerriero clorato e leader riconosciuto, carica i suoi Andrea Scalzone e invita ad una prova di efficienza. Inizia con Posillipo-Metanopoli (ore 15) il 2021 pallanuotistico per i ragazzi di Roberto Brancaccio. «All’andata sfida impegnativa ma abbiamo prevalso (7-11). Il match ha preso una piega larga a nostro vantaggio. Si trattava del debutto casalingo per il San Donato», ricorda il grintoso difensore classe 1992.

Nuovo anno, nuova storia. «Non dobbiamo basarci sul risultato dell'andata», avvisa i suoi compagni. «Avversari esperti con giocatori forti, che conoscono la massima serie da diversi anni e sono in cerca di rivalsa», osserva Scalzone. Capitan Paride Saccoia e soci concordano nel non farsi trovare impreparati. «Li aspettiamo alla Scandone e faremo prevalere il fattore interno, per strappare il pass», incita i posillipini. Nessuna distrazione.

Formula inedita. «Campionato spezzatino dal duplice significato. Da un lato non consente un ritmo gara continuo, quasi fosse ogni volta un nuovo inizio. Dal’altro permette, invece, di preparare in dettaglio ogni singola partita, avendo molto tempo a disposizione».

Forma. «I ragazzi stanno bene, soprattutto i giovani, pronti a mettersi in luce. Evidenti i loro progressi nel percorso di crescita. Si notano i miglioramenti, frutto del lavoro e della fiducia accordata. Sono sulla buona strada. Dobbiamo, però, tutti dare di più: sacrificio e determinazione.

Rari Nantes Florentia a 0 punti. «Affronteremo il Savona nelle ultime due sfide del girone D», conclude Scalzone (nella foto di Marina Carascon). Convinzione e coraggio prevarranno, come di consueto, a Fuorigrotta.

