Piacenza-DelFes Avellino 65-77, match mai in discussione

Con una gara ragionata, di pazienza, gestendo il ritmo partita la DelFes Avellino sbanca il campo di Piacenza lanciando un messaggio al campionato. Servivano due punti per dare continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane, la squadra ha saputo trovare la forza per compattarsi e bissare il successo riportato contro Sant’Antimo. Il gioco non è certamente dei migliori, il talento è poco, ma nonostante questo la squadra irpina ha un’anima difensiva che ha consentito alla squadra di Crotti di violare Piacenza con il punteggio di 65-77. Match mai in discussione.

Gli irpini hanno comandato dall’inizio alla fine approfittando di una partenza sprint. Pronti via 16-2. Partita messa sui binari giusti, ma Piacenza nei restanti sei minuti del primo quarto ha replicato al parziale irpino chiudendo sotto il primo periodo 14-20.

L’inerzia sembrava potesse passare nelle mani dei padroni di casa, che si sono portati sul -2 (22-24).

Avellino, però, non ha perso l’inerzia, anzi ha ripreso a giocare duro difensivamente trovando le soluzioni per arginare il pick&roll centrale giocato da Maglietti e Rasio.

La solidità difensiva ha dato la forza per giocare in attacco con tranquillità trovando tiri puliti andando al riposo sul 35-28. Nella ripresa non c’è stata storia. La compagine di Crotti è volata anche sul +17 (51-34). Un vantaggio che ha permesso di affrontare gli ultimi dieci minuti con serenità. Piacenza ha provato con Criconia e qualche errore degli irpini a rientrare in partita, ma alla fine a prevalere è stata la DelFes 77-65.