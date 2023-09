Italfutsal, la carica dei napoletani Bellobuono e Galletto contro la Spagna

Tutto perfetto. L’abbraccio con i tifosi, il calore del PalaSele. E poi i selfie e gli autografi. Il 3-1 dell’Italfutsal di Massimiliano Bellarte carburante necessario per affrontare la sfida di domani sera (ore 21) con la Spagna due volte campione del mondo (2004 e 2000). Gli azzurri intendono coltivare il sogno qualificazione per partecipare da protagonisti ai prossimi Mondiali (Fifa Futsal World Cup 2024). E i due partenopei in organico, Gennaro Galletto e Jurij Bellobuono, entrambi giocatori del Napoli Futsal, assicurano il loro contributo, pronti a trascinare la Nazionale italiana sul parquet.

Gruppo D. «E’ stata una vittoria collettiva contro la Slovenia di Nejc Hozjan (ex del Napoli Futsal)», dice il player di piazza Carlo III. «Ogni giocatore che rappresenta questi colori ha dato il massimo in campo», osserva il classe 1993. «Avevamo assolutamente bisogno di questo successo e l’abbiamo conquistato con pieno merito», assicura Galletto. Iniezione di fiducia in vista dell’impegnativo confronto con le Furie rosse. «Ora arriva un banco di prova che non ha bisogno di presentazione: la Spagna», avverte. «Siamo concentrati e con cattiveria vediamo cosa succede, non abbiamo niente da perdere», dichiara il 30enne, che indossa la maglia azzurra numero 2.

Strategia. «Abbiamo profuso il massimo sforzo con la Slovenia, lottando su ogni pallone», ricorda l’estremo difensore napoletano. «Da grande gruppo abbiamo mantenuto la calma fino a quando non siamo passati in vantaggio», rammenta Bellobuono. «Ne siamo usciti nel migliore dei modi, intascando tre punti importanti per questa qualificazione ai Mondiali», conclude soddisfatto il numero 12 (nelle foto di Paola Libralato).

Encomio. Il presidente della Divisione Calcio a 5, Luca Bergamini, ha consegnato una targa al presidente del comitato regionale Figc, Carmine Zigarelli, in occasione della gara vinta al PalaSele «per la fattiva collaborazione e per l’impegno profuso nel promuovere il futsal».