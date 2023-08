Mertens, gol fantastico e Galatasaray avanti in Champions

Dries Mertens non invecchia mai: come il buon vino, l'ex attaccante del Napoli continua ad affascinare con i suoi gol in giro per l'Europa. Anche nella gara di ieri contro lo Zalgiris Vilnius - preliminari di Champions League - il belga del Galatasaray è stato decisivo con un gol super a volo da fuori area che ha fatto saltare in piedi l'intero stadio di casa dei turchi, festeggiato con la solita esultanza dedicata al magazziniere azzurro Tommaso Starace.

Una rete importantissima che è servita al Galatasaray - campione in carica in Turchia - per superare il turno in Champions e avvicinare la fase a gironi.